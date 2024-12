Intr-un videoclip pentru alegerile parlamentare îl putem vedea pe Horațiu Potra alături de Lavinia Șandru și Bogdan Trif în care șeful mercenarilor își arată susținerea pentru un candidat care ”va scoate România din sărăcie”:

„Am votat pentru un presedinte patriot, am votat pentru un presedinte care sunt sigur ca nu va duce Romania intr-un conflict la nivel european si care va scoate Romania din saracie. Va multumesc”. Sub videoclip, în conformitate cu legea electorală apare codul de mandatat financiar: CMF 11240017

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a fost cea care a expus aceasta acțiune a lui Horațiu Potra și a venit cu explicații suplimentare, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus:

„Am difuzat aseara acest spot, am si aratat ca acel cod financiar apartine PSD-ului, candidatului PSD la alegerile prezidentiale. Este foarte clar la cine se referea domnul Potra. De altfel, domnul Bogdan Trif, fostul ministru al turismului din partea PSD-ului a recunoscut ca domnul Potra a facut campanie pentru PSD dar sustine ca a facut-o inainte sa aiba problemele penale.

Ceea ce eu am semnalat si pe pagina mea astazi: Este foarte interesant este ca toti ceilalti din presa vorbesc doar despre o eventuala legatura a domnului Potra cu domnul Calin Georgescu plecand de la fotografiile pe care Antena 3 le-a difuzat aseara, procedand la un fake inadminisbil pe care eu l-am demontat aseara, aratand ca acele fotografii sunt facute cu mult timp in urma, nu la herghelia de la Ciolpani, in nici un caz in weekend, ci acum trei ani de zile, potrivit declaratiilor domnului Georgescu si ale domnului Sechila, care a fost in legatura directa cu noi. Deci nu la herghelie ci la hotelul Marriot. Am demonstrat si cum arata acum acea zona in care apare in fotografii. A fost redecorata, dar au ramas acele elemente. Am demontat si povestea cu ceasul despre care spuneau cei de la Antena 3 ca este un ceas lansat in 2024, am aratat clar ca este un ceas vechi.

Interesant este ca este aceasi procedura pe care cei de la Antena 3 au folosit-o si in campania cand USR a castigat, cand eu lucram cu Victor Ponta si au difuzat acele fotografii cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris, care proveneau de fapt de la serviciile secrete, mai precis de la Florian Coldea. De unde stiu: Pentru ca eu eram atunci in echipa lui Victor Ponta, eram secretar de stat la cancelaria primului ministru, iar fotografiile cu Elena Udrea le-am primit de la Victor Ponta si lui Sebastian Ghita iar eu le-am dat lui Mihai Gadea, eu nestiind la momentul respectiv ca acele fotografii proveneau de la Florian Coldea. Ulterior, Traian Basescu si Elena Udrea au spus public, puteti sa cautati, ca acele fotografii au fost facute de Coldea ca sa o decredibilizeze pe Elena Udrea. Deci este exact aceasi procedura numai ca vedeti acest dublu standard care se aplica. Nu se vorbeste decat de o parte a adevarului, sau se scoate din cotext o anumita parte, ca sa para ca domnul Horatiu Potra este un apropiat al lui Calin Georgescu.

Este foarte clar ca este o actiune de decredibillizare a candidatului Caliun Georgescu. Asa cum am spus si aseara, eu nu pot sa garantez pentru nimeni. I-am si spus domnului Calin Georgescu ca eu ii ofer posibilitatea sa isi spuna punctul de vedere, eu sunt singura de altfel si inghit multe jigniri, dar eu vreau sa se stie adevarul. Si asta am facut aseara: am aratat adevarul. Acele fotografii nu sunt reale, sigur ramane si semnul meu de intrebare in legatura cu faptul ca in urma cu doua seri l-am intrebat pe domnul Calin Georgescu daca l-a intalnit si daca il cunoaste pe domnul Potra, insistent, si mi-a spus ca nu, dar aici vreau sa mai adaug ceva: Daca fac un exercitiu de memorie cu cine m-am intalnit acum doi ani, nu mai imi aduc aminte toate persoanele. Poate in treacat sau poate intr-o anumita conjunctura. Mi se intampla adesea sa merg pe strada sau in magazine si sa ma intalnesc cu oameni care imi spun „Stiti, ne-am intalnit nu stiu unde”, nu-mi aduc aminte. Poate fi o explicatie care poate sta in picioare: Sa nu isi aduca aminte ca s-a vazut cu acest domn. Dar aceasta actiune de linsaj arata ca, de fapt, disperarea lor a pornit dupa turul I, pentru ca sunt intrebarile de ce toate aceste dovezi au aparut dupa turul I. De ce toate aceste lucruri despre domnul Potra apar dupa turul I, cand domnul Georgescu a intrat impotriva tuturor previziunilor in turul II. Important est eca se face si aceasta confuzie voita, si am sa explic dieara, intre legionari si cei care au facut parte din Legiunea Straina.

Sunt niste lucruri care ma pun pe ganduri, este foarte clar o actiune de manipulare cum vad ca este si in cazul sefului SIE. Eu am anuntat de cateva zile ca va urma o actiune de denigrare a celor care conduc serviciile secrete pentru ca nu au vrut sa cedeze puterii politice care si-a dori anularea alegrilor si a cerut de la serviciile secrete sa produca probe care sa vina in spijinul acestor anulari. Iata ca a pornit atacul pe seful SIE, a venit si astazi si raspunsul de la SIE care demonteaza minciunile aparute in spatiul public, suntem clar intr- campanie de dezinformare si manipulare impotriva unui personaj care a intrat in turul II si care se pare ca a scapat printre degete actualei puteri politice. Vedem si negocierile care se ptrec, vedem si presiunea care exista de la CNA asupta Realitatii Plus pentru ca, din nou, reprezentanta PSD-ului in CNA, doamna Monica Gubernat, insista sa puna pe ordinea de zi un subiect care nu mai este de actualitate, doar ca sa pedepseasca , Realitatea Plus pentru ca spune adevarul, este din forul celorlalte televiziuni care nu spun ceea ce vrea sa auda puterea”, a spus Anca Alexandrescu.

