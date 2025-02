Într-o intervenție recentă la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a abordat cu fermitate declarațiile lui Victor Ponta, subliniind gravitatea obsesiei acestuia față de persoana sa și implicările sale în politicile românești. Anca Alexandrescu a descris comportamentul lui Ponta ca fiind "patologic" și a evidențiat legăturile controversate pe care acesta le are cu statul paralel.

„Cred ca va dati seama ca omul este deja caz patologic. Eu nu vreau sa intru in jocul lui sa dezmint, pentru ca nici vorba de asa ceva. A povestit inclusiv Elenea Udrea in interviurile mele cum a fost momentul numirii, inclusiv Dorin Cocos, cum s-a mers acasa la el si cum s-a negociat intre el si Traian Basescu.

Omul deja a facut o obsesie pentru mine dar va dati seama cat este de grav ca un astfel de personaj se viseaza in primul rand sa devina presedintele Romaniei.

Eu nu am ce sa dezmint, pentru ca e clar, cred ca s-a vazut cam ce am facut eu impotriva lui Florina Coldea iar prima mea intalnire cu Florian Coldea si prima discutie a fost in aeroportul din Dubai anul trecut in luna februarie. Cred ca realizati ca daca eu as fi lucrat sau as fi avut vreodata vreo comunicare cu Florian Coldea cand lucram la Guvern, pana acum la cat am vorbit si cate emisiuni am facut despre Florian Coldea, el ar fi fost primul care ar fi spus acest lucru.

Dincolo de aceste chestiuni, evident ca raspunsul a fost unul ironic si la disperare, pentru ca realizeaza ca domnia sa nu mai reprezinta nimic in politica romaneasca. Mai are cativa fraieri pe care ii pacaleste, din pacat, ma refer nu la votanti, ma refer la cei care il vor sustine, ii vor aduna semnaturi si cei care probbil vor ajuta financiar. Domnia sa este in mod clar, prin ceea ce spune Sebastian Ghita, un factor al statului paralel, unul care a stat la masa cu ei, care a executat comenzile lor. Daca o luam asa, dincolo de faptul ca ar recunoaste ca Florian Coldea l-a influentat direct, luati declaratiile lui Sebastian Ghita care povesteste cu subiect si predicat ca in fata lui a avut loc discutia Florian Coldea cu Victor Ponta. Ce treaba avea un prim ministru sa vorbeasca cu prim adjunctul SRI? Este un pion al statului paralel care isi doreste sa revina la butoane. Nu mai are nicio sansa, chiar cu incercarea pe care inteleg ca o pune la cale maine la congresul PSD sa se ridice impotriva lui Crin Antonescu, sa incerce sa creeze un val in partid impotriva acestei candidaturi.

Asa cum a lucrat pe toata lumea pe la spate, si cum a fost un tradator, asa ii face si lui Marcel Ciolacu care, din pacate, a avut incredere in el si l-a lasat din nou sa candideze pe listele PSD dupa ce l-a pus consilier onorific si a facut lobby pentru firmele cu care lucra domnia sa, firmele turcesti, am facut emisiune pe tema asta.

Acum il lucreaza pe la spate pe Marcel Ciolacu in partid, fiind in stare de tensiune in urma infrangerii lui Marcel Ciolacu la alegerile prezidentiale si a situatiei create post anularea alegerilor, si acum, odata cu stabilirea unui candidat unic al coalitiei, este pentru prima oara cand PSD nu are un candidat si Victor Ponta vrea sa speculeze acest lucru in interiorul PSD. Dar va asigur ca nu are adepti in PSD.

Tot reprezentantii statului paralel il vor sustine, cum ar fi Vasile Dinacu, mai este un domn pe la Bistrita Nasaud, deci aceste relicve ale statului paralel care spera ca in ultimul moment sa traga lozul castigator si sa mai aia o tura puterea, ca sa zic asa. Nicio sansa. Romanii au spus foarte clar ce doresc si sunt convinsa ca viitorul presedinte al Romaniei, cu toate fortarile sistemului, va fi Calin Georgescu, pentru ca nu vor putea sa il opreasca”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.