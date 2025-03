Anca Alexandrescu a confirmat că se va afla în mijlocul manifestanților azi, de la ora 15.00, în Piața Victoriei. În intervenția sa, Anca Alexandrescu a exprimat îngrijorări profunde cu privire la direcția în care se îndreaptă România, acuzând conducerea actuală de decizii unilaterale care nu reflectă voința poporului.

„Bună ziua telespectatorilor și tuturor oamenilor care sunt în stradă.

Da, voi fi alături de ei, la ora 15 voi fi în Piața Victoriei, așa cum am promis, pentru că dincolo de datoria pe care o am și dincolo de ceea ce fac de trei luni de zile alături de Realitatea Plus, televiziunea poporului, am obligația ca cetățean al României, ca mamă, să merg în stradă și să atrag atenția că drumul pe care merge România este unul greșit. Și aici vreau să precizez următorul lucru: După ce am văzut ce s-a întâmplat aseară în Biroul Oval, în Statele Unite, cred că și mai mult avem obligația astăzi să atragem atenția politicienilor că nu pot lua nicio decizie fără să consulte poporul. Este inadmisibil ca președintele interimar, care nu a primit votul poporului, este doar pentru trei luni de zile acolo, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, care reprezintă un partid de doar 20% din cei care au votat, nu din populația României, să decidă viitorul și direcția României.

Astfel de decizii cruciale nu se iau decât cu consultarea poporului, și cred că în acest moment un referendum ar trebui făcut chiar de către populație, pentru că prin semnăturile oamenilor se poate ajunge la un asemenea lucru.

Bolojan, un om fără experiență, un sorosist până în măduva oaselor, care și-a dorit să aducă universitatea lui Soros la Oradea, împreună cu Marcel Ciolacu, care ieri în Parlament a jignit multe milioane de români, a răcnit isteric în fața parlamentului și a dezbinat în loc să unească, avem datoria să atragem atenția că noi, părinții, nu ne dorim să ne trimitem copiii la războiul altora, nu muncim ca să plătim taxe pentru ca banii să meargă către un personaj care s-a dus în Biroul Oval cu obraznicie și cu tupeu să jignească și să înjure. Nu este treaba României. Cei care amenință cu războiul sunt chiar cei care sunt astăzi la guvernare. Noi vrem liniște și pace, vrem ca România să fie condusă de cineva care să unească, nu să dezbine, nu cineva care în permanență să instige la ură și la violență, așa cum fac conducătorii de astăzi.

Mesajul pe care românii trebuie să-l dea astăzi trebuie să fie unul ferm, își doresc o Românie puternică, Românie a tradițiilor, o Românie care să fie din nou cel mai important producător agricol, o Românie care să producă, nu doar să importe, nu să fie doar o piață de consum pentru Uniunea Europeană. Și da, într-adevăr, fondurile europene sunt importante. Dar sunt importante pentru că ele vin tot din banii cetățenilor. Nu cum a încercat să sugereze Marcel Ciolacu ieri. Banii din bugetul UE vin din contribuția fiecărei țări, iar fiecare țară plătește acești bani din taxele și impozitele noastre. Așa că noi, doar noi, cetățenii, suntem în măsură să decidem viitorul țării. Și lucrul acesta nu se poate face decât la vot. Da, trebuie reluat turul doi, nu înseamnă instigarea la nerespectarea ordinii constituționale. Lovitura de stat a fost dată pe 6 decembrie, atunci când s-au anulat alegerile. Instigarea la violență și la ură vine din partea celor care astăzi fac dosare politice la comandă cu mâna unor personaje făcute general peste noapte de către sistem, un personaj care a rezolvat cu ghilimelele de rigoare toate dosarele cu morți din România, adică le-a rezolvat ascunzându-le în sertar, scăpându-i pe cei vinovați din vârful statului român. Mesajul pe care trebuie să-l dăm astăzi este acela că puterea este la oameni, la popor. Ei trebuie să decidă viitorul țării, al copiilor și al nepoților lor. Pentru că noi suntem plătitorii de taxe, pentru că bunicii și părinții noștri sunt cei care au construit această țară. Nu Zelenski, nu cei din afara țării. Trebuie să se termine cu ordinele venite de la Bruxelles, noi suntem o țară independentă, suverană, și așa trebuie să rămânem. Asta este România pe care ne-o dorim. O țară cu pace, cu liniște, prosperă, în care toți oamenii să aibă dreptul la viață, la un venit decent, și să își permită o viață decentă. Astăzi România nu-și permite.

S-a ajuns la amenințări cu moartea la adresa lui Călin Georgescu pentru că sistemul aplică dublă măsură. Cei care sunt împotriva lui Călin Georgescu pot să facă orice. Cei care sunt pentru Călin Georgescu trebuie hăituiți, arestați, băgați în pușcărie, îngroziți, speriați, în așa fel încât să nu mai ridice ochii din pământ. Eu îi îndemn pe români să aibă curaj, pentru că au demonstrat la alegerile din 24 noiembrie că forța este la ei prin vot și ar fi demonstrat și în 6 decembrie. Nu pot să fiu de acord cu această poveste, cum că și-ar fi dorit Călin Georgescu să dea o lovitură de stat prin forță, când votul poporului a arătat cu totul și cu totul altceva. Este o manipulare, este un mesaj care a venit prin ordin pe unitate și noi acest lucru trebuie să-l combatem, dar nu prin violență ci prin calm și să-i învingem la vot democratic. Asta înseamnă o țară democratică. O țară democratică nu înseamnă să mergi pe stradă și să te ridice de pe stradă cu Volga neagră ca în anii '50, ca să citez Apador, care i-a făcut plângere la inspecția judiciară eternului procuror Marius Iacob, care, indiferent de ce a făcut, a fost salvat de sistem, pentru că a salvat de fiecare dată sistemul.

În această seară, de la ora 21, în exclusivitate în platou la Culisele Statului Paralel vor fi Călin Georgescu, George Simion și Ana Maria Gavrilă, președinta POT, pentru că, nu-i așa, dincolo de ceea ce se întâmplă în stradă, oamenii așteaptă soluții de la cei care îi îndeamnă să vină alături de ei să își strige nemulțumirile. Pentru că asta trebuie să arate România – soluții. Soluții, nu doar vorbe, nu doar amenințări din Parlament, nu circ, oamenii așteaptă soluții. Și nu putem să răspundem decât aducându-i în platou pe cei care au inițiat acest demers, ca să-și prezinte soluțiile pentru români în așa fel încât premierul României și președintele interimar să nu mai învrăjbească poporul și să spună că soluțiile sunt doar la ei și că singura noastră variantă o reprezintă fondurile europene. România are potențial, are creiere, are putere, are inteligență, și peste lucrurile acestea, are niște tradiții și are istorie. Spre deosebire de alte țări, România are ce să ofere, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

