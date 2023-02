„Nu mai invocați legea. Doamna Dorina Rusu, apărați firmele austriece. Acum 2 ani, i-am contactat, chiar mi-au trimis un mesaj și l-am postat. Printr-un reprezentat al PNL, care vine la noi în emisiuni, m-au contactat ca să ne vedem la o cafea. Nu vor să vină în emisiune. Dar vor la cafea. „Campania de naționalizare a Petrom e o rușine, iar eu apăr firmele”, mi-a spus, scurt, Dorina Rusu. Eu am crezut că ea apără CNA. Dorina Rusu a spus că nu avem dreptul să facem așa ceva, ci doar organele de lege. Mircea Toma ne-a spus că s-a dovedit clar că morțile au fost din cauza Covid. Că nu s-au făcut necropsii, ci doar au spus unii. Monica Gubernat ne-a spus că descurajăm vaccinarea la copii. Dar, Covid e un ser experimental, deci nu e vaccin, nu știm din ce surse se informează CNA. M-au trimis la Colegiul Medicilor, dar nu mi-a răspuns nimeni. Am fost vaccinată de 3 ori și am dobândit o boală autoimună, deci nu am cum să propovăduiesc mai departe. L-am întrebat pe Mircea Toma dacă nu suntem cumva la o dezbatere medicală. Cu ce am încălcat legea? I-am întrebat care este interesul lor. Sunt câteva televiziuni amendate cu 10.000 de lei pentru emisiuni cu Șoșoacă. Mircea Toma mi-a spus că ne-au dat 20.000 de lei pentru că avem audiențe mai mari. Ei trebuie să facă totul în interesul statului român, nu al altor state. Dacă politiceni români lasă situația asta așa, atunci sunt complici la cenzură. S-a înregistat ședința de azi de la CNA și o să vedeți că CNA apără firmele austriece și pe producătorii de medicamente. S-au supărat pe mine că nu sunt pe narativul oficial. Nu pot să pierd 5 ore pe zi pe discuții contradictorii cu Mircea Toma. Avem dreptul la opinii, nu mai suntem în anii 50. Cristina Pocora mi-a spus „cum facem să ne înțelegem” că tot încălcăm legea. 15.000 amendă mi-au dat și azi. O zi întreagă nu au vorbit decât despre asta, iar Dorina Rusu a spus că aceasta campanie este o rușine. Că așa le-a spus președintele.

Nu am renunțat cu OMV. De exemplu, cum a putut Maximescu să fie director la OMV, dar și polițist. Ministerul de Interne ne-a spus că a avut suspendate rapoartele de serviciu. Să ne spună care a fost motivul temeinic. Nu m-am lăsat nici de austrieci și nici de companiile big pharma.

Mircea Toma mi-a spus că, atunci când se duce pe front, jurnalistul se duce doar cu camera, nu și cu pistolul. Adică? Ce să fac, să stau și citesc ce trebuie de pe prompter”, a declarat Anca Alexandrescu.