„Nu mai e nevoie să arătăm aglomerația cu care se confruntă bucureștenii care vor să vină din afara Bucureștiului aici. Deciziile greșite, luate din birou, ne-au adus în această situație. Lucrările la metrou au paralizat, efectiv, intrarea în București.

„Acest lucru poate fi schimbat dacă cei care decid ar coborî în stradă și ar înțelege că timpul de așteptare ar putea fi redus cu până la 30% dacă am putea să regândim semaforizarea și, cu trei faze aici, ar putea regândi semaforizarea pe de altă parte, foarte important, reorganizarea stațiilor de autobuz în așa fel încât să se deblocheze mai multe culoare. Dar pentru acest lucru trebuie să fie un primar care să aibă viziune, un primar care să iasă din birou, care să poată să-i pună la masă pe toți factorii responsabili și împreună să ia decizia cea mai bună pentru bucureșteni. Lucrul acesta se va întâmpla din 8 decembrie pentru că va fi un primar cu viziune.

Bucureștenii știu ce au de votat pe 7 decembrie. Așa că, iată, dacă vreți să fie redus traficul sau timpul de așteptare cu minim 30%, votați ce trebuie. Adică să facem dreptate la București.

Asta cu locurile de parcare. Locurile de parcare reprezintă o problemă în tot Bucureștiul. Am văzut alți contracandidați care doresc să interzică, de exemplu, parcarea din Piața Victoriei.

Nu pot să interzici parcarea până nu creezi alternativă pentru oameni. După ce vom avea o alternativă, pentru că sunt bani la buget dar sunt folosiți, nu în favoarea cetățeanului, ci în potriva lui, atunci putem să punem și restricții legate de parcări. Sunt soluții pentru parcări.

Am vorbit despre lucrul acesta. Împreună cu toți primarii de sector, voi rezolva această problemă într-un timp foarte scurt și, într-un timp mediu, vom putea continui parcări în așa fel încât Bucureștiul să nu mai avea această problemă”, a declarat Anca Alexandrescu.