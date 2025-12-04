Jurnalist: Artemis coborâtă de la Bruxelles să înfrunte corupția

A analiza „Efectul Kövesi” nu înseamnă a realiza portretul unei persoane, ci a observa modul în care state diferite reacționează când sunt confruntate cu un standard european comun. Kövesi a devenit o oglindă, iar reflexiile diferă radical.

În România, Laura Codruța Kövesi nu este doar un procuror. Este memoria vie a unei perioade în care imposibilul părea, pentru scurt timp, rutină. În fruntea DNA, a supervizat dosare împotriva miniștrilor, parlamentarilor, baronilor locali, chiar și a unor colegi. Arestări televizate, înghețări de active și condamnări de mare vizibilitate au dat cetățenilor impresia că țara trecuse un prag.

Presa transmite o imagine împărțită: mediile pro-guvernamentale o prezintă tehnic și precaut, cele ale opoziției o transformă într-o figură aproape mitologică, o Artemis modernă coborâtă de la Bruxelles pentru a înfrunta corupția.