Liderii tuturor țărilor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, au subliniat, marți, că ucrainenii trebuie să aibă dreptul de a-și decide singuri viitorul, înaintea unui summit între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska. Nu este clar dacă Ucraina va participa la discuții.

Uniunea Europeană a făcut apel către Trump să apere interesele de securitate ale europenilor în cardrul acestei întâlniri programată, vineri, care va aborda războiul din Ucraina.

Liderii europeni nu au fost invitați la summit și încearcă acum să își facă auzită influența.

Trump a declarat că dorește să vadă dacă Putin este serios în privința încheieirii războiului, aflat deja în al patrulea an.

Totuși, el a nemulțumit aliații europeni afirmând că Ucraina va trebui să cedeze o parte din teritoriile aflate sub control rusesc și sugerând ideea unor schimburi de teritorii, fără a fi clar ce ar putea ceda Rusia în schimb.