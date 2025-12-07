Îi încurajez pe toţi bucureştenii să facă asta cât mai devreme, să îşi găsească secţia de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secţie de vot şi le transmit că este important să voteze de dimineaţă, pentru că pe seară s-ar putea să se mai producă cozi la secţii. Oraşul nostru poate să fie construit pentru viitor cu curaj, cu speranţă şi vieţile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi”, a declarat Ciceală la ieșirea de la urne.

Aproape 2 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați astăzi în secțiile de votare pentru a-și alege noul primar al Capitalei pentru următorii 3 ani, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi - Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici - şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatuui liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta - Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti" dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent, Negrotă Angela - candidat independent, Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe - Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan - Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent, Neţoiu Gheorghe - candidat independent, Trifu Dănut-Angelo - candidat independent, Filip Constantin-Titian - candidat independent.