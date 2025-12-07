Ana Ciceală s-a prezentat la urne: „Oraşul nostru poate să fie construit pentru viitor cu curaj”

Ana Ciceală a votat pentru Primăria Capitalei (foto: Mălina Norocea // Inquam Photos)
Ana Ciceală, candidatul SENS la Primăria Capitalei, a votat pentru Primăria București. Aceasta a pus ștampila pe buletinul de vot, gândindu-se la viitorul orașului pentru care candidează, și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă în număr mare cât mai devreme din pricina faptului că pe seară s-ar putea forma cozi.

„Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor. Ne-am obişnuit să ne trăim vieţile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să ne mai gândim cum am putea construi viitorul nostru. Astăzi este o zi bună pentru a începe să îl construim. Am votat într-un minut, a fost foarte uşor să votăm.