Decizie uluitoare a Curții Supreme a Statelor Unite. Instanța a invalidat, joi, o lege a statului New York referitoare la portul armelor, consacrând dreptul americanilor de a ieşi înarmaţi din locuinţele lor. Decizia pune, practic, capăt latitudinii lăsate la nivel local şi statal. Într-o primă fază, ea ar urma să ducă la invalidarea unor legi similare celei din New York, aflate în vigoare în alte state, precum California sau New Jersey. Alte restricţii în vigoare în special în state democrate ar putea fi contestate în justiţie în baza acestui nou cadru legal, relatează AFP.