Potrivit consilierului Mirel Tudorică, conflictul a avut loc pe 29 august, în urma unei ședințe a Consiliului Local, când a cerut explicații privind lucrările de la mansarda școlii. Acesta susține că, atunci când s-a deplasat la fața locului pentru a verifica lucrările, a fost confruntat de primar și viceprimar. Pe imaginile surprinse se aud amenințările la adresa consilierului “nu că te ameninț, te dezmembrez, îți arăt eu acuma (…) tu nu mă cunoști pe mine, mâncați-aș gura ta, uite așa te calc!”

”M-am dus acolo, a venit viceprimarul cu primarul și mi-au spus de ce filmezi acolo, că n-ai voie. Înregistrarea arată cum m-au amenințat. M-am prezentat la poliție a doua zi, am depus plângere penală și am solicitat eliberarea unui ordin de protecție de la tribunal”, a declarat consilierul local AUR.

Reprezentantul AUR a depus o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție, însă instanța a respins solicitarea, consilierul acuzând că probele video și audio care confirmau agresiunile nu au fost luate în considerare. „Toate probele erau, dar nu erau cele înregistrate audio-video. Mi-a venit și decizia acasă că nu-mi eliberează ordinul de protecție și am făcut recurs că nu mi-a luat în considerare probele”, a spus Tudorică.

În apărarea edilului, avocații acestuia au susținut în instanță că acțiunile consilierului nu ar fi legitime, comparând comportamentul său cu cel al liderului AUR, George Simion, despre care au afirmat că „așa face, denigrează și distruge”.

Consilierul reclamă faptul că viceprimarul ar fi depus mărturie falsă: „Vicele a jurat strâmb pe Biblie acolo că va spune adevărul și, de fapt, el era de față cu noi și a spus că n-a auzit nimic, că nu știe nimic”.