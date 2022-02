Administratorul navei, Marius Crivţonencu, a declarat, pentru Agerpres, că turiştii care aveau bilet cumpărat pentru croaziera de Ziua îndrăgostiţilor au fost de acord cu amânarea excursiei.



"În martie şi aprilie, vom merge pe braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe. Vom petrece sărbătorile pascale pe braţul Sulina, iar noutatea acestui an va fi colaborarea cu Serbia şi Croaţia. În mai, vom lansa croaziera spre Serbia şi Croaţia, cu menţiunea că anul acesta Novisad este capitală culturală europeană", a precizat Crivţonencu.



În luna martie a anului 2021, nava de croazieră destinată exclusiv Deltei Dunării a fost lansată la apă în prezenţa ministrului Mediului. Iniţial, nava era destinată exclusiv turiştilor români care doreau să vadă Delta Dunării, apoi pachetele oferite s-au extins cu excursii în Ucraina, iar în ultima parte a anului trecut, prin intermediul aceleiaşi firme, turiştii din Ucraina au putut vizita Delta Dunării, Valea Prahovei şi Bucureştiul.



"Primul an a fost bun, cu o creştere frumoasă a interesului turiştilor, încununată la final de an cu nava încărcată la capacitate maximă cu ocazia Revelionului. (...) E un moment de cumpănă pe această direcţie, din cauza situaţiei create (în Ucraina, n.red.) şi ne adaptăm cu soluţii noi", a mai spus Crivţonencu.



Unii operatori turistici din Deltă susţin că în anul 2014, în contextul situaţiei din Ucraina, circa 75% din turiştii din străinătate au renunţat la vacanţele din rezervaţie, din cauza contractelor de asigurare care nu-i acoperă în cazul în care ţara vizitată este vecină cu una în conflict.