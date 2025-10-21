”Polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 65 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 194B, în localitatea Vetiș, la sensul giratoriu nu a respectat semnificația indicatorului Cedează trecerea, intrând în coliziune cu o ambulanță care circula pe DN 19, din direcția municipiului Satu Mare către localitatea Decebal, condusă de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Carei. În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoturismului și a unei pasagere, de 43 de ani, aflată în autoturism, aceștia fiind transportați la spital”, a precizat IPJ Satu Mare.

Ambii conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

La accident au intervenit și echipaje operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș” pentru deconectarea bornelor de la acumulatorii vehiculelor implicate, precum și pentru sablarea carosabilului, în vederea înlăturării scurgerilor de combustibil și asigurării măsurilor de prevenire a incendiilor.