„Din primele investigații efectuate de polițiști, la fața locului s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme”, au precizat reprezentanții IPJ Bihor, citați de eBihoreanul.

Pompierii au descarcerat două persoane rămase captive într-una dintre mașini, însă manevrele de resuscitare ulterioare au fost fără succes.

Celelalte trei persoane implicate în accident au fost evaluate medical, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

Oamenii legii urmează să efectueze cercetarea la fața locului pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului.