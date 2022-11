Neînțelegerile dintre cele două femei ar fi vechi, de aproape cinci ani, și ar fi pornit de la o idilă pe care victima ar fi avut-o în trecut cu soțul agresoarei.

Întoarsă recent din Spania, femeia, împreună cu nora ei, au scos-o pe vecină din casă, au târât-o în curte, unde au bătut-o crunt, cu pumnii și picioarele. Apoi, cele două agresoare ar fi încercat să o abuzeze sexual cu un cârnat, ca să nu mai umble după bărbații altora.

„Ca mamă am tăcut. Întotdeauna, am înghițit. Dumneavoastră cum v-ați simți? Am tăcut. Pe băiat nu l-am lăsat să vină. Are 30 de ani, să nu se întâmple ceva. Să nu sară la bătaie”, a spus mama victimei.

După acest episod de o violență extremă, polițiștii au mers la locuința agresoarelor, acuzate acum de loviri și alte violențe și chiar de viol.



În caz de urgență, apelați numărul TelVerde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice.