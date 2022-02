Am decis să-l încerc și astăzi aș dori să împărtășesc experiența mea cu cititorii Tabu. Nu mai știam ce să fac ca să mă simt mai energică. Pielea și părul meu păreau lipsite de strălucire, iar corpul îmi trimitea semnale că nu funcționează bine. Medicii îmi prescriau adesea suplimente alimentare. Rezultatele experimentului au fost pur și simplu uimitoare!

1. Am început să mă simt mai fresh, mai sănătoasă. La câteva zile după ce am început să beau apă dimineața, am început să mă simt mai ușoară. Simțeam că organismul meu se detoxifiază mai ușor.

2. Metabolismul meu s-a îmbunătățit. Această practică a făcut dieta mea mai tolerabilă. Nu mai simțeam foamea care mă deranja în fiecare oră. Nevoia de a mânca gustări între mese a dispărut și am avut mai multă energie.

