Grâu

În primul și în primul rând, trebuie să luăm în calcul grâul. Acesta este ingredientul care se regăsește deseori ani cereale, în pâine, în brioșele pe care le consumăm, motiv pentru care reprezintă și ingredientul care contribuie deseori la înaintarea în vârstă accelerată.

Cu alte cuvinte, procesul prin care moleculele de glucoză se leagă de proteine și lipide existente în organism, cu alte cuvinte publicație, duc ușor ușor la inflamații și la oxidare, iar dacă resimțiți și stres, acesta este cel care duce la formarea de compuși numiți produse finale de obligație avansată sau îmbătrânire. Astfel, acești compuși sunt cei care pot provoca daune destul de mare organismului, odată cu trecerea timpului, fiind responsabil totodată și de deteriorarea articulațiilor organelor.

Chiar și pielea este afectată în acest proces, apărând riduri de regulă și în general un aspect îmbătrânit. Grâul este bogat în amidon, care poate crește totodată și nivelul de zahăr din sânge, în cazul în care este consumat în cantități foarte mari. În plus, chiar și stresul oxidativ, dar și inflamațiile pot contribui, pe lângă altele, la îmbătrânirea prematură. În plus, tot acest ingredient este cel care poate crește riscul anumitor tipuri de cancer, iar așa cum am spus anterior și al îmbătrânirii accelerate.

Cu toate acestea, de menționat este faptul că nu orice produs din grâu deține nivelul ridicat al acestei substanțe chimice, ci doar unele dintre ele le conțin.

Ulei de soia

Atunci când vine vorba despre o îmbătrânire accelerată, uleiul de soia este cel care poate afecta sănătatea, iar totodată și procesul de îmbătrânire, în ciuda faptului că există nenumărate persoane care consideră faptul că acest ulei este unul extrem de sănătos. Cu toate acestea, au existat mai multe studii în urma cărora, s-a constatat faptul că uleiul de soia este cel care afectează o genă care duce la producerea hormonului numit oxitocină, iar în plus, poate afecta și nenumărate alte gene, care în cele din urmă duc la afectarea

funcției creierului, dar și la contribuirea apariției mai multor boli, printre care se află și autism, Parkinson, și multe altele. Astfel, ar trebui să evităm utilizarea uleiului de soia, sau în cazul în care ne dorim să îl utilizăm, ar trebui să o facem în cantități cât mai mici cu putință, pentru a reduce totuși riscul de îmbătrânire.

Alimente pe bază de porumb

Pe lângă greu și uleiul de soia, ar trebui să evităm și alimentele care sunt pe bază de porumb. Deși există nenumărate persoane care consumă alimente pe bază de porumb, printre care se află și cerealele, cipsurile, dar și anumite siropuri, se pare că acestea au un conținut ridicat de fructoză, care duce la un proces accelerat de îmbătrânire, la creșterea nivelului de zahăr din sânge, la creșterea formării de glicație. Cu alte cuvinte, băuturile îndulcite și procesarea alimentelor care conțin porumb, pot contribui la îmbătrânirea mult mai rapidă a organismului, atât în interior cât și în exterior. În plus, chiar și diversele alimente și uleiuri care sunt încărcate cu acizi grași Omega 6, pot duce la crearea unui dezechilibru în ceea ce privește raportul Omega 3 și Omega 6, aducând în prim plan chiar și anumite inflamații și oxidări în organism.

Zahăr

Este cunoscut deja faptul că zahărul nu aduce deloc beneficii organismului, iar în cele din urmă accelerează și procesul de îmbătrânire. Astfel, odată ce veți consuma prea mult zahăr, vor apărea și niveluri mult mai crescute ale zahărului din sânge, ducând la accelerarea procesului de îmbătrânire, cauzat și de apariția stresului oxidativ crescut, ducând și la alte probleme de sănătate. Cu siguranță vă doriți să vă păstrați menținerea elasticității și rezistenței pielii, însă cu toate acestea, dacă obișnuiți să consumați o cantitate prea mare de zahăr, nu veți face nimic altceva decât să deteriorați toate aceste proteine benefice organismului. Cu alte cuvinte, în timpul glicației, moleculele de zahăr se leagă de proteine și le modifică ulterior structura, dar și funcția, făcându-le mult mai rigide și mai puțin eficiente, odată cu trecerea timpului. Astfel, se descompun și proteinele de colagen și elastină care duc automat la scăderea elasticității pielii. Se poate declanșa chiar și o inflamație sau deteriorarea proteinelor structurale din piele, cele care vă ajută să vă păstrați o piele tânără și strălucitoare.

Citește continuarea pe kfetele.ro