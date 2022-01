„Astăzi am avut intr -adevar cel mai mare număr de cazuri inregistrate. Ne așteptam ca astăzi să fie acest număr, pentu că ne aflăm după o perioadă în care testarea a fost puțin mai redusă. Azi s-au efectuat pentru prima dată în România aproape 110.000 teste. Drept pentru care am avut circa 34 de mii. Sigur ca acest număr este preocupant, dar nu putea fi exclus, așa cum a reieșit din scenariile pe care Ministerul Sănătății și INSP le-au prezentat acum două săptămâni. Este un număr de cazuri care este similar cu ce se întâmplă în alte țări. Spre exemplu, în UE, în Danemarca au fost ieri 43.000 de cazuri, la acoperire vaccinală de 81%, în Cehia 30.000 de cazuri, în Portugalia 57.000 cazuri, cu vaccinare de circa 90%. Deci nu sunt cifre neașteptate. Din cauza asta am estimat o astfel de evoluție generată de tulpina Omicron, cu o transmisibilitate mult mai mare decat tulpinile precedente. Sunt numeroase cazuri și la persoane vaccinate, dar asta nu inseamnă că vaccinarea nu trebuie să meargă inainte, ca să protejeze mai ales persoanele vulnerabile, mai ales de evoluţie către complicaţii şi mai ales către deces", a spus Alexandru Rafila.

„Cazuri grave avem încă cu Delta, mai reprezintă 20% din îmbolnăviri și asta se reflectă la pacienții care sunt la ATI", a mai anunțat Al. Rafila.

Miercuri a fost raportat recordul absolut al epidemiei din România - 34.255 de cazuri noi, la un număr de teste tot record - peste 110.000. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 35.207 teste RT-PCR (19.635 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 15.572 la cerere) și 73.730 de teste rapide antigenice.

Întrebat despre evoluția epidemiei în perioada următoare, Alexandru Rafila avertizează că numărul de cazuri va crește în continuare.

„Din punctul meu de vedere, creşterea va continua, dar nu în zilele următoare, va continua creşterea probabil săptămâna viitoare, după un nou ciclu. S-ar putea ca mâine, poimâine să avem o situaţie similară sau chiar ceva mai puţine cazuri pentru că noi venim după patru, cinci zile în care testarea a fost mai redusă datorită acestei perioade de zile libere. Noi, practic, ne referim astăzi, miercuri, la situaţia zilei de marţi, care a fost prima zi de lucru după minivacanţa cu ocazia Unirii Principatelor Române”, a mai declarat ministrul.

Despre presiunea din spitale, ministrul a amintit de asigurarea asistenței medicale, mai ales că au apărut și focare în spitale, la personalul medical.

„Ne preocupă acum asigurarea asistenței medicale pentru toate categoriile de pacienți. Anul trecut am avut supramortalitate fără precedent în România doar în primele 11 luni 2021 a fost record pentru perioada postbelică.

Încercăm cât putem să oferim asistență medicală și să găsim soluții ca la nivelul unităților medicale, personalul medical când intră în activitate să poată beneficia de testare. Au apărut focare și la personalul medical", a mai declarat Alexandru Rafila.