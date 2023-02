După 5 ore de audieri, fiul lui Victor Pițurcă a fost eliberat din arest alături de șeful Romarm, Gabriel Țuțu, după ce procurorii DNA au cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Tribunalul București i-a plasat pe cei doi sub control judiciar, la fel și pe fostul selecționer al naționalei, Victor Pițurcă, care este acuzat de DNA că este finanțatorul real al întregii afaceri cu măști neconforme. Parchetul General va depune contestație. Stenogramele din dosarul măștilor contrafăcute arată modalitatea prin care toți aceștia acționau și își împărțeau banii între ei.

Cu toate acestea instanța a stabilit din oficiu luare față de cei doi a măsurii controlului judiciar pentru 30 de zile. Aceștia sunt astfel obligați să respecte o serie de indicații ale judecătorului altfel riscă înlocuirea acestei măsuri cu una mai severă.

Procurorii anticorupție vor depune contestație și vor cere arestarea lor, pentru că probele sunt în defavoarea inculpaților din dosarul măștilor neconforme, spun anchetatorii. Aceștia au aflat modul în care își împărțeau banii între ei.

STENOGRAME BOMBĂ, CUM SE ÎMPĂRȚEAU BANII

HUDEA ALEXANDRU: Cum se împarte profitul? 5 milioane de măști x 0,15 euro profit = 750.000 de euro

GABRIEL ȚUȚU: Nu știu șef. Nu m-am gândit la asta, îți dai seama.

HUDEA ALEXANDRU: Eu zic așa, ei 400.000 de euro, noi 350.000. Din ăștia 350, tu 200, eu 150. Sună ok?

GABRIEL ȚUȚU: Păi nu cred că vrea (nr. Pițurcă) El bagă banul.

Sursa: rechizitoriu DNA



INCULPAȚII NU SE MAI ÎNȚELEG PE ÎMPĂRȚIREA BANILOR

HUDEA ALEXANDRU: Aducem marfa prin Interarms. Trebuie să dăm și acolo. Împărțim la 3. Eu am scăzut de la Pițurcă de la 500.000 la 390.000 de euro.

BARSANTI RICARDO: Nu știu discuțiile voastre, îmi pare rău că nu s-a discutat clar de la început

HUDEA ALEXANDRU: Eu am discutat. Mie mi s-a spus că e totul ok. Plus că dacă știam discuțiile de azi, rămâneam să iau 110.000 de la Pițurcă și să împărțiți voi 150.000. Așa am pierdut 20.000

Sursa: rechizitoriu DNA



Finanțatorul real al afacerii cu măști din pandemie este Victor Pițurcă, asta susțin procurorii DNA.

Alex Pițurcă nici nu se aștepta să fie chemat la audieri. Înainte de scandalul de la DNA, el a petrecut la clubul bogaților din Poiana Brașov.