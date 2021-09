„Nu există nicio pârghie să fie dat afară președintele PNL. Este neclară în ce bază a fost dată acea decizie de interizcere a parlamentarilor de a participa la ședința de plen de mâine. Decizia respectivă nu are nicio valoare, am cerut lista cu participanți, ei au spus că au fost 51 de oameni, însă eu am vorbit cu mulți colegi și mi-au spus că nu au participat. Nu există o ordine de zi, chiar dacă se va citi mâine moțiunea, deci, prezența noastră nu influiențează moțiunea.”, a spus parlamentarul liberal.