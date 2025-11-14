Realizatoarea TV i-a răspuns fugarului Ghiță care prin intermediul televiziunii sale a demarat o amplă campanie de linșaj la adresa sa și a spus că îi va da postul în judecată.

”În această troacă îmi e greu să mă cobor, deși știu foarte bine foarte multe detali, deși am vorbit cu Kelemen, cu Ciutacu, i-am transmis domnului Ghiță să se oprească.

Eu sunt omul care vrea să fac pace, dar cu fugari și cu oameni neasumați este imposibil să faci pace. În momentul în care ataci persoane creând lucruri murdare și lăsând cicatrici, nu faci doar culoar USR-iștilor, așa cum își dorește Ghiță, dar traumatizezi niște telespectatori care se uită.

Din fericire pentru noi suveraniștii, mulți și-au dat seama că circul și scandalul nu au cum să soluționeze problemele cu care se confruntă fiecare cetățean în viața lui de zi cu zi. Chiloțăreala asta ieftină și burtierele ăstea cu senzațional, spunem intimități, canibalizarea asta pe lucruri care sunt nefondate, sunt de joasă speță.

Așa dezvăluiri intime, cred că toți din cercul domnului Sebastian Ghiță pot mărturisi că consumă mult mai multe substanțe interzise și atunci când le consumă....

Să își vadă de curtea lui, de femeia lui care a plecat de acasă cu copilul pentru că a fost bătută, că a încurcat praful alb și cu băutura. Să nu mai comande execuții politice la adresa mea.

Eu vreau să le transmit așa: să nu își mai folosească postul pentru a face acest linșaj mediatic la adresa familiei mele. În primul rând, nu au voie, nu au acordul meu să folosească nici imaginea mea, nici vorbele mele, nici situația mea, indiferent de cât de mult au speculat ei că această situație dintre mine și familia mea să persiste și să fie permanentă.

Pentru acest lucru și pentru faptul că m-au sunat mai mulți prieteni să îmi spună că am fost toată ziua dată pe burtieră și cu poza mea, că fac eu nu știu ce dezvăluiri să o demasc pe Anca, că fac dezvăluiri intime, îi anunț că îi voi da luni în judecată.

Vorbim cu fapte, acum să vin să dau eu din discuțiile noastre private pe post nu mă veți vedea că voi face asta, nu am făcut-o cu Gigi Becali când m-a amenințat și mi-a terfelit imaginea, nu am să o fac nici acum, dar în fața judecătorilor voi prezenta toate actele care îmi dovedesc mie dreptatea”, a declarat Alexandra Păcuraru.

”Există o mare teamă și o mare disperare ca Anca să nu ajungă la primărie”

Mai mult, realizatoarea TV a vorbit și despre relația sa cu Anca Alexandrescu și a subliniat că există o mare teama ca fosta prezentatoare să nu ajungă la Primăria Capitalei.

”Relația mea cu Anca este foarte bună. Ca fiecare familie capabilă și demnă, după fiecare discuție în contradictoriu se găsesc acele valori care ne unesc și ne țin la aceeași masă, și ne motivează să muncim ca o familie. Relația mea este bună pentru că am avut capacitatea să ne ascultăm și să ne spunem lucruri care sunt mai dureroase sau mai bune.

Așa se întâmplă într-o familie mare și le doresc tuturor românilor să aibă curaj să își întemeieze familii chiar dacă este greu să crești mulți copii și este greu să îi asculți pe fiecare, să le înțelegi personalitatea fiecăruia și să ai capacitatea ca și peste lucrurile care par un pic grele să poți trece și să faci o alianță bună.

Asta înseamnă democrație, dacă tot vorbim de dreptul la exprimare și de valorile noastre, asta înseamnă o bună conduită, asta înseamnă să ai capacitatea să creezi un viitor și s constuiești. Noi nu avem cum să ne pricepem la toate, ăsta e motivul pentru care trebuie să ne înconjurăm de fiecare dată de oameni competenți. (...)

Există o mare teamă, și o mare frământare, și o mare disperare ca Anca să nu ajungă la primărie. Pe lângă cei pe care presa îi știe că sunt abonați la cotracte cu Primăria Capitalei, cum ar fi Ștefan Iftime, este și Sebastian Ghiță Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc știu că în momentul în care vin în Capitală, parcarea este plătită domnului Ghiță.

De fiecare dată când parchezi în Capitală trebuie să îi plătești domnului Ghiță și nu este singura afacere pe care o are cu Primăria Capitalei.

Cu cât încearcă să o atace mai mult cu atât îi face reclamă mai bună. Anca spre deosebire de ceilalți candidați la primărie nu are panouri până la mine în Ilfov. Eu nu sunt cetățean al Bucureștiului, eu am domiciliu în Corbeanca, vreau să spun că din momentul în care ies pe strada principală sunt sufocată de panouri publicitare cu candidații la Primăria București.

Anca face ceea ce eu am făcut și mi-a prins bine, și foarte puțini candidați fac: să ia țara la pas și să vorbească cu cetățeanul. În cazul ei a luat Bucureștiul la pas, a vorbit cu fiecare om în parte, indiferent dacă a avut mulțumiri sau nemulțumiri, dacă a avut cuvinte de laudă sau nu. Asta înseamnă să îți cunoști oamenii care te susțin să le cunoști nevoile și să ai posibilitatea să ții ușa primăriei deschisă pentru oameni.

Candidatura de la Capitală a domnului Drulă, și nu numai, nu este numai pentru putere, de dragul puterii, e de dragul banilor. Voi (n.r. Realitatea PLUS) ați mai difuzat materiale în care ați dovedit că în 9 luni de zile a făcut o performanță extraordinară să își bage în cont peste 4 milioane de euro.

Este un motiv pentru cei care poate pică în această capcană să urmărească tot felul de lucruri de cancan, picanterii, fac reating nu degeaba se vând scandalurile. Le văd pe acele domnișoare care se bat și vorbesc cum vorbesc, iar acum vor să pară lideri de opinie.

Nu am nimic cu viața privată a nimănui și înțeleg că sunt domnișoare, și domnișori. Acum, apropo și de domnul Ghiță, am înțeles că e și cu domnișoare și cu domnișori, nu mă interesează picanterii din dormitor. Se fac bani frumoși pe videochat, acum este o meserie respectabilă, să plătească taxe și impozite, spun mulți. Dar în momentul în care vii și arunci cu mizerii și împroști trebuie să să te uiți mai întâi în oglindă și să ai grijă de familia ta și de curtea ta”, a mai spus realizatoarea TV.

”Hai să luăm Bucureștiul, să reușim să dăm Capitala românilor”

”Îmi doresc foarte mult să dovedesc prin exemplul meu că politica se face voluntar. Dacă tot mai mulți, mult prea mulți pe metru pătrat au intrat în politică să se îmbogățească făcând nimic pentru țară, eu vreau să arăt că voluntariatul ajută și în momentul în care te implici voluntar în politică, să faci bine semenilor tăi, atunci ai șanse să faci o schimbare.

Începem cu Bucureștiul. Hai să luăm Bucureștiul, să reușim să dăm Capitala românilor, Capitala să o redăm bucureștenilor și cu siguranță, la următoarele alegeri, că vor fi anticipate, că vor fi la termen, vom reuși să preluăm România, să redăm România românilor pentru că România nu este un bun care se bagă în buzunar, este un stat suveran așa cum trebuie să fie, trebuie să își facă singură legile pentru români, nu împotriva românilor și nu trebuie să fim subordonați sau să nu mai fim subordonați așa cum vrea domnul Drulă, Nicușor, francezilor sau altor state”, a mai afirmat realizatoarea TV.

