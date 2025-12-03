”Ce înseamnă să fi suveran? Înseamnă să fi Român autentic, să fi patriot adevărat.

Suveranitatea nu ține de nicio doctrină politică, nu ține de niciun partid politic, ține doar de dragostea ta pentru țară și pentru neam.

Să ne respectăm eroii, să ne respectăm pământurile strămoșești.

A fi suveran înseamnă să fi stăpân și demn la tine în țară.

Politica a dezbinat comunități, a dezbinat familii. Politica este făcută de oameni și trebuie să fie făcută pentru oameni.

Este momentul ca politica să unească, este momentul ca România să redevină suverană.

Toți trebuie să fim suverani pentru că toți de dorim să avem o țară a noastră. Nu să fim străini, aici, acasă.”