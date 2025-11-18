„Adio, dar rămân cu tine, pentru că încrengătura este foarte mare. Este mult adevăr în ceea ce a spus Ludovic Orban astăzi în conferința de presă, îl cunosc de foarte mulți ani, mi-a fost invitat în foarte multe emisiuni, a fost și contracandidatul meu în 2024 și știe că Nicușor Dan în perioada următoare îi va da afară pe toți oamenii incomozi. Și iată că și el face parte dintre acei oameni incomozi. De ce? Pentru că domnul Nicușor Dan are informații clare că în perioada următoare vor exploda dosarele din pandemie. Și ce să vezi, va trebui să dea socoteală nu doar în fața judecătorilor, ci și în fața poporului român referitor la acele dosare din pandemie, inclusiv în dosarul fraților Micula. Frații Micula au ajuns în biroul domnului Ludovic Orban prin intervenția domnului Bolojan.

Aici domnul Ilie Bolojan, chiar dacă este primul ministru al României, va trebui să dea socoteală în fața poporului și în fața magistraților. Bineînțeles că până când vinovăția va fi dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, atât Ludovic Orban, cât și Ilie Bolojan pot spune în fața publicului că sunt nevinovați.

Inclusiv domnul Voiculescu va avea probleme serioase, pentru că nu pot fugi la infinit de brațul lung al justiției. Și domnul Voiculescu este implicat în dosarele din pandemie. Dar acum, revenind la domnul Orban, el cu toată sinceritatea a spus că într-adevăr el a fost bun pentru gașca politică. Ne amintim cât de bun a fost pentru domnul Iohannis, că a făcut un pas în spate susținându-l pe domnul Iohannis pentru candidatura sa, așa cum a făcut aceleași lucruri și pentru domnul Bolojan, doar-doar să rămână până la finalul vieții prins în această mafie politică.

Așa cum am spus, vor da socoteală, și vor fi de mână și cu domnul Bolojan și domnul Nicușor Dan, nu va mai avea ce alte subiecte să inventeze ca presa să nu mai vorbească despre afacerile dubioase din spatele celor doi.

De foarte multe ori Ludovic Orban era prezent în platourile Realitatea Plus și nu avea curaj să ducă lupta la capăt, spunând în pauza de publicitate că nu are cum să se lupte cu sistemul, vroia să înceapă o luptă pe care nu are curaj să o termine. Cu siguranță va încerca prin aceste apariții în care îl menajează pe domnul Nicușor Dan să își negocieze libertatea. Acum, din punctul meu de vedere, justiția își face treaba și își va face treaba foarte bine, și negocierea nu va avea loc în spatele ușilor închise.”, a spus Alexandra Păcuraru într-o intervenție la Realitatea Plus.