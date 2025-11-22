Bolojan și Boc, huiduiți pe stradă. Reacție batjocoritoare: oamenii lui „Ilie Sărăcie” au râs de o femeie care își manifesta nemulțumirea – VIDEO

„Vorbim de aroganță, este strigător la cer ceea ce se vede. Observați chiar că Ilie Bolojan are un zâmbet, un zâmbet de satisfacție. A reușit acest ‘Ilie Sărăcie’ să bage țara în agonie, ne-a lăsat deja moștenire doar datorie. Mulți dintre concetățeni nu-și mai permit nici coșul zilnic și uitați-vă la acest zâmbet al lui satisfăcut, când mulți dintre noi nu reușim să plătim nici jumătate din facturi”, a spus Alexandra Păcuraru.

Ea a avertizat că mulți români sunt înspăimântați de perspectiva de a nu-și mai putea achita facturile și de riscul de a fi executați silit. „Eu îi transmit lui ‘Ilie Sărăcie’ să meargă acasă, să aprindă o lumânare, să se uite în oglindă și să facă ceea ce trebuie să facă: să plece și să lase România românilor”, a adăugat jurnalista.

Păcuraru a mai afirmat că Bolojan „joacă jocul cancelariilor străine” și că prin politicile sale condamnă inclusiv tânăra generație la sărăcie. „Bunicii și părinții noștri, care au construit România, acum văd cum el vrea să o amaneteze la străini. Să nu-și bată joc de sufletele celor care încă mai rabdă”, a încheiat Alexandra Păcuraru.