„Vreau să întaresc ceea ce a spus domnul Călin Georgescu, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului, iar ceea ce a făcut Anca astăzi prin descinderea în sectorul 6 a arătat că adevărul a fost ascuns, acest mușuroi al mafiei imobiliare sorosiste format din Macovei, Bolojan, Ciucu și Kopanyi, domnul care ridică acele trei blocuri pe plus 11 fără să aibă acces pentru cele 500 de apartamente.

Nu știu cum este posibil într-o capitală europeană să construim trei blocuri în prelungirea Ghencea prin curtea unui producător de mobilă. Dar asta nu este tot. Producătorii români cu care am vorbit eu astăzi sunt foarte deranjați de faptul că trebuie să plătească peste 300 de euro pentru acele spații pe care-și pot expune produsele lor pentru Târgul de Crăciun.

Spații care au fost date de către domnul Ciucu, cu, atenție, 0,11 bani pe metru pătrat către Untold. Despre Untold, pe vremea când încă eram pe platourile de televiziune, știu că au fost implicați în tot felul de scandaluri sexuale. Într-adevăr, este un organizator care promovează muzica electronică, dar pe lângă muzică promovează și consumul de droguri și iată acele scandaluri sexuale.

Românii așteaptă ca acele dosare să se soluționeze și nu înțeleg producătorii, vorbesc în numele producătorilor români, de ce Untold trebuie să închirieze la rândul lor spații pe care le-au primit de la Primăria sectorului 6 cu 0,11 bani să le închirieze cu 300 de euro standul pentru târgul de Crăciun.

Târg de Crăciun care ce trebuie să promoveze? Tradiția noastră românească. Noi suntem suveraniști, avem nevoie ca în aceste momente magice de Crăciun să ne simțim bine noi ca români, să consumăm produsele noastre românești, să ne regăsim în cultura noastră și în tradiția noastră, iar Untold-ul nu poate face altceva decât business pentru ei, bravo lor că au fost deștepți, dar asta nu înseamnă că este bine pentru România, pentru cetățenii care vor merge acolo și pentru producătorii români.

O dublă măsură, pe care Nicușor Dan, vă amintiți că a câștigat pe acest slogan, fără penali în funcții publice. S-a înconjurat numai de penali. Iar această mafie, această caracatiță din jurul lui nu mai poate exista. Curând, pe 7 decembrie, să luăm capitala și la următoarele alegeri să ne luăm și țara înapoi.”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu, apel la Ciprian Ciucu după ce a dat târgul de Crăciun către cei de la Untold: „Vă aștept la o dezbatere pe strada Preciziei!”

Duminică seara, Anca Alexandrescu a demascat interesele cercurilor de afaceri imobiliare care s-ar afla în spatele candidaturii lui Ciucu la Primăria Capitalei.

„Domnul Ciucu, ia uite, a dat târgul de Crăciun către cei de la Untold. Îl invit mâine (luni - n.r.) la o dezbatere pe strada Preciziei, acolo, la cele două blocuri, la ora 14:30. Domnul Ciucu, vă aștept acolo să discutăm cu cetățenii. Ați construit un loc de joacă, adică blocurile nu le-ați făcut, dar ați construit un loc de joacă acolo. Ce să vedeți, că e construit de nașii unui important lider PNL.

Dar mâine (luni), cu totul, vă aștept acolo să discutăm cu cetățenii și să vă arăt. Domnul Ciucu, ia uite, a dat târgul de Crăciun către cei de la Untold. „Fantezia Untold” se numește, pentru 25 de ani. Mă, pentru 25 de ani! Unde cere domnia sa 0,11 lei pe metru pătrat? A fost singura ofertă care a licitat cu 0,01 lei mai mult decât cerea Ciucu.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.