Alexandra Păcuraru, despre cazul copilei moarte la dentist: „Aștept intervenția lui Nicușor Dan”

Alexandra Păcuraru a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre tragedia care a șocat toată țara, cazul fetiței de 2 ani moartă după o anestezie într-un cabinet stomatologic care funcționa fără autorizație. Fostul realizator al emisiunii Culisele Puterii spune că așteaptă ca președintele României să aibă o reacție în urma acestei tragedii și să se ia măsuri clare pentru ca asemenea orori să nu se mai repete și oamenii să se simtă în siguranță.

„Nu știu în ce țară trăim și când se vor lua măsurile de siguranță. Au fost multe nenorociri, iar autoritățile au mușamalizat totul.

Aștept aici nu doar intervenția ministrului Sănătății, ci și implicarea „capo di tutti capi”, domnul Nicușor Dan, care a făcut tot ce a putut să-și aducă toți „rezisții” alături de el. Trebuie să regenerăm România și să facem ceva pentru ca fiecare cetățean să se simtă în siguranță.

Îmi doresc să aflu cine a greșit, iar cel care a greșit să fie tras la răspundere. La nivel național ar trebui făcut un control cu simț de răspundere, pentru ca astfel de clinici să nu mai existe.”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea PLUS.