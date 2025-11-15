„Nu știu în ce țară trăim și când se vor lua măsurile de siguranță. Au fost multe nenorociri, iar autoritățile au mușamalizat totul.

Aștept aici nu doar intervenția ministrului Sănătății, ci și implicarea „capo di tutti capi”, domnul Nicușor Dan, care a făcut tot ce a putut să-și aducă toți „rezisții” alături de el. Trebuie să regenerăm România și să facem ceva pentru ca fiecare cetățean să se simtă în siguranță.

Îmi doresc să aflu cine a greșit, iar cel care a greșit să fie tras la răspundere. La nivel național ar trebui făcut un control cu simț de răspundere, pentru ca astfel de clinici să nu mai existe.”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea PLUS.