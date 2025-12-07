Păcuraru a subliniat că un singur om, părintele Vasile, a reușit să salveze numeroase suflete, spre deosebire de politicieni care nu reprezintă demn demnitatea românilor.​

În paralel, Alexandra Păcuraru a pus sub semnul întrebării incompetența guvernanților, întrebând de ce nu se îngrijesc de fiecare cetățean în parte, așa cum face părintele Vasile. Ea a pledat pentru o politică bazată pe voluntariat, care ar uni națiunea în loc să o dezbine, și a avertizat împotriva „fățărniciei” discutate în predica de la mănăstire.

„Astăzi vreau să vă prezint un loc special, un loc de poveste, unde trebuie să fi venit măcar o dată în viață: minunata Mănăstire Dumbrava. Aici, pe partea dreaptă, aveți căsuțele de copii, iar pe partea stângă sunt căsuțele de bătrâni. Atât cei mai în vârstă, cât și copiii au primit o șansă la viață și au fost primiți cu multă dragoste în minunata familie Dumbrava.

Dacă un singur om, părintele Vasile, a reușit să se îngrijească de atâtea suflete, de ce ai noștri guvernanți nu reușesc oare să ne reprezinte cu demnitate și să se îngrijească de fiecare român în parte? Când politica se va face pe bază de voluntariat, cu siguranță politica va uni și nu va mai dezbina.

Despre fățărnicie s-a discutat și astăzi la predică. Să învățăm să fim înțelepți și să-i ținem pe fățarnici departe de volanul care le dă puterea supremă asupra destinului nostru politic, asupra țării noastre, copiilor noștri. România merită să fie guvernată de patrioți.”, a declarat Alexandra Păcuraru.