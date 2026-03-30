Alessia Păcuraru: Domnule deputat, ce a reusit delegatia Romaniei sa realizeze in aceste zile ? Cel mai important obiectiv pe care noi l am atins aici este ca suntem in afara arcului guvernamental prezenti la un nivel foarte inalt fara aprobarea premierului, fara aprobarea lui Nicusor...ceea ce este foarte important pt ca avem si alte canale de discutii la nivel conservator. La nivel de alte tari precum Italia, Mexic, brazilia..ca teme importante a fost si dialogul cu creditorii romaniei. am reusit sa intelegem d ece ne imprumutam asa de scump...nu exista incredere in guvernul Romaniei au spus creditorii avand in vedere masurile luate, nu avem incredere in ce vreti sa faceti de acum incolo.

Bogdan Velcescu: Din punctul meu de vedere, cel mai important obiectiv pe care noi ca și delegație română l-am atins aici în Dallas, Texas, la CPEC, a fost faptul că suntem în afara arcului guvernamental, prezenți la un nivel foarte înalt, fără aprobarea primului ministru, fără aprobarea lui Nicușor Dan, fără aprobarea ambasadorului, ceea ce este foarte important pentru că avem și alte canale de discuții la nivel conservator. Momentan, administrația din Statele Unite este conservatoare. La nivel de dialog cu alte țări precum Marea Britanie, Italia, Mexic, Brazilia, Statele Unite, am avut niște teme foarte importante, printre care eu aș vrea să menționez numărul unu și anume dialogul cu creditorii români în România, pentru că degeaba dialoghezi despre teme de ideologie, dacă nu vorbești despre economie și la capitolul economie, am reușit să înțelegem de ce ne împrumutăm așa de scump. Pur și simplu creditorii externi, care sunt reprezentanți reprezentați la nivel politic de cei prezenți aici, au spus: n-avem încredere în guvernul vostru, n-avem încredere în măsurile pe care le-ați luat, n-avem încredere în ceea ce vreți să faceți de acum încolo.