Pescarii care adunau scoici și rapane nu mai au voie să le vândă nicăieri le litoralul românesc. Probele de apă de mare duse la laborator au găsit anumite specii de alge toxice, ce pot contamina carnea care ajunge ulterior în farfuriile oamenilor.

"De la primirea informării celor de la Directia Sanitar Veterinara am demarat masuri in consecinta intrucat este vorba despre siguranta alimentara, s-au intensificat verificarile pe mare", a afirmat un oficial.

Pescarii se tem să nu ajungă la faliment dacă li se va interzice în continuare vânzarea acestor alimente. De asemenea, patronii de restaurante spun că acum cumpără marfă din străinătate.

"Este o mare problema. Pescarii in curandvor intra in faliment deoarece rapana si midia era o resursa importanta pentru activitatea economica a perscarilor. Acum noi ne-am reorientat deoarece in Romania nu mai vinde nimeni scoica si rapana si cumparam din Bulgaria, din Grecia", spune patronul unui restaurant.