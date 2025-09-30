La fața locului intervine Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B2, Detașamentul Palas cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autoplatformă, dar și Detașamentul Fripis cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, potrivit Focus Press.

Potrivit primelor informații, un cazan a explodat, însă din fericire nu sunt raportate victime.

Sala mașini a fost inundată cu fum, ca urmare a unei deflagrații produse la căldărina navei (cazanul de abur). Nava se afla în proces de reparație, iar zona cea mai afectată afectată este puntea superioară.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, după finalizarea intervenției, anunță Radio România Constanța.