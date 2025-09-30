Alertă în Portul Constanța. Intervenție masivă a pompierilor, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave – FOTO/VIDEO

Alertă în Portul Constanța. Intervenție masivă a pompierilor, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave – FOTO/VIDEO
Alertă în Portul Constanța. Intervenție masivă a pompierilor, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave – FOTO/VIDEO
Alertă în Portul Constanța. Intervenție masivă a pompierilor, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave – FOTO/VIDEO
Alertă în Portul Constanța. Intervenție masivă a pompierilor, după ce un incendiu a izbucnit la bordul unei nave – FOTO/VIDEO

Alertă la Constanța, după ce în zona Portului au fost observate degajări mari de fum. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit pe puntea superioară a unei nave aflate în reparație. 

La fața locului intervine Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD B2, Detașamentul Palas cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autoplatformă, dar și Detașamentul Fripis cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, potrivit Focus Press.

Potrivit primelor informații, un cazan a explodat, însă din fericire nu sunt raportate victime.

Sala mașini a fost inundată cu fum, ca urmare a unei deflagrații produse la căldărina navei (cazanul de abur). Nava se afla în proces de reparație, iar zona cea mai afectată afectată este puntea superioară.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, după finalizarea intervenției, anunță Radio România Constanța.