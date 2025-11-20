”În această dimineaţă, la ora 04:48, pompierii militari sălăjeni au intervenit în urma unui apel primit prin numărul unic de urgenţă 112, care semnala prezenţa unui miros puternic de gaz într-un apartament situat într-un bloc de locuinţe (P+10) din municipiul Zalău. La sosirea echipajelor de intervenţie, mirosul de gaz era puternic în apartament. S-a procedat imediat la oprirea alimentării cu gaz şi la ventilarea spaţiilor. În total, 27 de persoane din imobil au fost evacuate preventiv”, informează ISU Sălaj.

În urma verificărilor, au fost identificate scurgeri de gaz în apropierea unui aparat de gătit. O persoană a acuzat stare de rău şi a primit îngrijiri medicale din partea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital.

La faţa locului este prezent şi un echipaj specializat al furnizorului de gaz, DelGaz Grid, pentru remedierea defecţiunii.

La ora transmiterii ştirii, nu mai sunt probleme deosebite, iar locatarii se pot întoarce în siguranţă în apartamente. Alimentarea cu gaze a imobilului rămâne însă oprită până la remedierea completă a defecţiunii de către specialişti.

Pompierii militari recomandă cetăţenilor să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz şi să respecte regulile de utilizare în siguranţă a instalaţiilor alimentate cu gaze naturale.