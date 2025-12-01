Mitul de reformator din jurul lui Ilie Bolojan s-a spulberat complet în primele luni de mandat! În doar 6 luni, Guvernul a trecut prin numeroase scandaluri de corupție, două demisii, numiri controversate, acuzații de incompatibilitate, proteste masive în stradă și cereri de demitere a premierului. Reformele care promiteau să aducă echitate nu au făcut decât să bage și mai adânc mâna în buzunarele românilor cu venituri mici, în timp ce apropiații lui Bolojan și specialii țării au primit beneficii pe bandă rulantă. În tot acest context, Bolojan fuge mereu de presă și refuză să răspundă la întrebări.