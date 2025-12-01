Alertă într-un bloc din Constanța, mobilizare masivă a pompierilor. Locatarii au reclamat miros puternic de gaze - VIDEO

La intervenție a fost trimsă și o echipă de la alerte chimice
Alertă într-un bloc din Constanța și mobilizare masivă a pompierilor, după ce locatarii au reclamat un miros puternic de gaze naturale. 

Un miros puternic de gaz a fost semnalat, luni seară, pe scara unui bloc din Constanța, la etajul al doilea.

Au fost alertatate autoritățile, iar la fața locului a intervenit de urgență Detașamentul Fripis, cu o autospecială de stingere (ASAS) și echipajul CBRN.