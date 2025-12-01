Un miros puternic de gaz a fost semnalat, luni seară, pe scara unui bloc din Constanța, la etajul al doilea.
Au fost alertatate autoritățile, iar la fața locului a intervenit de urgență Detașamentul Fripis, cu o autospecială de stingere (ASAS) și echipajul CBRN.
Alertă într-un bloc din Constanța, mobilizare masivă a pompierilor. Locatarii au reclamat miros puternic de gaze - VIDEO
Alertă într-un bloc din Constanța și mobilizare masivă a pompierilor, după ce locatarii au reclamat un miros puternic de gaze naturale.
Un miros puternic de gaz a fost semnalat, luni seară, pe scara unui bloc din Constanța, la etajul al doilea.