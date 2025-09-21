Jurnalista Anca Alexandrescu a depus o nouă plângere la Poliție împotriva lui Andrei Caramitru, acuzându-l de instigare la ură și incitare la violență printr-un val recent de postări pe rețelele de socializare. Potrivit realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, Caramitru continuă să distribuie așa-numite liste negre, vizâdu-i în mod direct pe suveraniștii și pe jurnaliștii care îi susțin, cu accent pe Anca Alexandrescu și echipa Realitatea Plus.