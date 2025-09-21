O echipă de comisari a identificat societatea în cauză, surprinsă și într-o imagine transmisă de petent. "Firma desfășoară activități de explorare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale”, a transmis Garda de Mediu Constanța.
Potrivit instituției, incidentul a fost provocat de o variație a tensiunii în sistem, care a dus la oprirea unui compresor și declanșarea sistemului de protecție, care a degajat gazul în atmosferă prin sistemul de flacără.
Societatea a fost sancționată contravențional în urma controlului. Autoritățile continuă monitorizarea zonei pentru a preveni alte incidente similare.