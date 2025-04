Ultima oară au fost văzute sâmbătă după-amiază, iar de atunci familia nu mai are nicio veste despre ele. Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a emis un apel public și le-a inclus pe cele două fete în urmărire națională.

Cazul este tratat cu prioritate, iar polițiștii desfășoară cercetări pentru a le depista cât mai rapid.

Semnalmentele fetelor dispărute

Sîrla-Bianca Stoean, în vârstă de 16 ani, are o înălțime de 1,60 m, păr castaniu lung, ochi verzi și o constituție atletică. Are o cicatrice de aproximativ doi centimetri deasupra arcadei stângi. La momentul dispariției, era îmbrăcată cu o geacă maro, bluză albă, fustă neagră din denim și pantofi sport albi. Polițiștii precizează că fata are asupra sa un telefon mobil, însă refuză să răspundă apelurilor.

Tanaca-Altina-Lenuţa Stoean, sora mai mică, în vârstă de 14 ani, are o înălțime de 1,50 m, păr blond lung și ochi căprui. La plecare, purta o rochie albă cu imprimeu floral albastru și pantofi sport albi. Nu prezintă semne distinctive vizibile.

Autoritățile cer sprijinul cetățenilor

„Poliţiştii au demarat de urgență toate procedurile pentru localizarea minorilor, cele două fiind date în urmărire națională”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea.

Oricine are informații despre locul în care s-ar putea afla fetele este rugat să contacteze de urgență Poliția, fie prin apel la 112, fie anunțând cea mai apropiată secție.

Dispariția adolescentelor ridică îngrijorări serioase în rândul comunității locale, iar ancheta este în plină desfășurare.