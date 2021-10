Anunțul a fost făcut vineri seară de Palatul Buckingham și vine la o săptămână după ce regina, care are deja 95 de ani, a fost externată după o noapte de „investigații preliminare”. Regina s-a recuperat la Castelul Windsor în ultimele zece zile după externarea din spital, după ce a anulat și o călătorie în Irlanda de Nord. Cu doar o zi înaintea anunțului, regina i-a oferit virtual poetului englez David Constantine, care a fost la Palatul Buckingham, Medalia de Aur a Reginei pentru Poezie.

🥇The 2020 winner of The Queen’s Gold Medal for Poetry, David Constantine, has been officially presented with his medal during a virtual Audience with The Queen.



David was joined at Buckingham Palace by the Poet Laureate Simon Armitage, who chairs the Poetry Medal Committee. pic.twitter.com/HWGUqkNCS1