Alertă de urs în județul Alba
Autoritățile din Alba au emis, vineri seară, un mesaj RO-ALERT prin care populația a fost informată cu privire la prezența unui urs. Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a anunțat că animalul sălbatic a fost văzut în curtea școlii din satul Biia, din apropiere de Blaj.

”La faţa locului se deplasează de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a declarat IJJ Alba.

La scurt timp, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis un mesaj RO-ALERT.

Un mesaj similar a fost transmis și în noaptea de marți spre miercuri, când un urs a fost văzut în centrul localităţii Sântimbru, între şcoală şi sediul Primăriei.

O persoană a sunat la 112 și le-a trimis autorităților o filmare surprinsă cu camera de bord a mașinii sale. 

În imaginile respective, ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă.