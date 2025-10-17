”La faţa locului se deplasează de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a declarat IJJ Alba.

La scurt timp, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis un mesaj RO-ALERT.

Un mesaj similar a fost transmis și în noaptea de marți spre miercuri, când un urs a fost văzut în centrul localităţii Sântimbru, între şcoală şi sediul Primăriei.

O persoană a sunat la 112 și le-a trimis autorităților o filmare surprinsă cu camera de bord a mașinii sale.

În imaginile respective, ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă.