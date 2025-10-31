Panică într-un bloc din cartierul Rahova, situat la câteva zeci de metri de imobilul devastat de explozia în urma căriea trei persoane au murit și alte 16 au fost rănite.

Locatarii au dat alarma, vineri seară, după ce au simțit un miros puternic de gaz care venea de la etajul 5 al blocului.

”Noi pierderi de gaze în Calea Rahovei, la etajul 5 se pierd gaze pe la o țeavă. Am chemat Distrigaz acum....Ridică din umeri! Oprește gazele”, a declarat un locatar.

Echipa Distrigaz sosită la fața locului a pus un sigiliu pe robinetul care alimentează blocul cu gaz, iar pe ușa de la intrare a imobilului a fost lipit un anunț scris de mână în care locatarii sunt anunțați că ”s-a oprit gazele pentru remediere”.