Mirosul puternic a fost identificat în încăperea tehnică a instituției, unde se află două centrale termice, iar senzorii instalați în zonă s-au declanșat automat.

Evacuare rapidă a copiilor și a personalului

În momentul sosirii echipajelor de intervenție, angajații centrului reușiseră deja să evacueze preventiv toți copiii și membrii personalului. În total, 86 de persoane au părăsit clădirea în siguranță, fără ca cineva să fi suferit intoxicații sau alte probleme de sănătate.

Echipajele Detașamentului de Pompieri Zalău au verificat zona și au implementat măsuri de prevenire a unui eventual incendiu, în timp ce o echipă a distribuitorului de gaze a oprit alimentarea cu gaz a imobilului pentru a elimina orice risc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj a precizat că o firmă autorizată se află deja la fața locului pentru a identifica și remedia defecțiunea care a dus la declanșarea alarmelor.

Autoritățile au anunțat că nu există pericole imediate pentru copii sau personal și că activitatea centrului va putea fi reluată după ce specialiștii vor confirma siguranța instalațiilor.