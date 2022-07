Astfel, se recomandă verificarea informaţiilor pe site-urile companiilor aeriene alese şi să se anticipeze sosirea la aeroport astfel: cel puţin trei ore pentru un zbor internaţional şi cel puţin două ore pentru un zbor intern sau european. Air France intenţionează să îşi asigure toate zborurile pe distanţe lungi şi 90% din celelalte curse.

Mai multe zboruri au fost anulate la Paris din cauza unei greve a personalului. Oamenii sunt nemulțumiți de banii pe care îi primesc și au cerut majorarea salariilor. Aproape 10% dintre zboruri au fost anulate. Sindicatele cer o creștere dublă a salariilor față de cât a oferit conducerea. Traficul aerian era deja grav afectat deoarece aeroporturile și companiile aeriene nu fac față solicitărilor de după pandemie. Primele aeroporturi care au fost afectate sunt Roissy Charles de Gaulle, din nordul Parisului și Orly, din sud.

#France🇫🇷Emergency attention !

Chaos in #Paris Charles De Gaulle airport !#Britain🇬🇧all British citizens are treated with all passports while not many border French police control available ...

**Many flights are delayed or cancelled ! pic.twitter.com/p6xBKYMzSR