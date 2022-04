Alertă cu bombă, la această oră, pe Aeroportul Otopeni. Potrivit primelor informații, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța că la bordul unei aeronave care trebuia să decoleze la ora 6:00 se află un dispozitiv exploziv.

"In urma unui apel anonim la 112 care ameninta ca la bordul unei aeronave care trebuia sa decoleze la ora 06.00 se afla o bomba, s-a constituit o celula de criza la nivelul Aeroportului International Henry Coanda Bucuresti. In cadrul acestei celule s-a stabilit evacuarea pasagerilor din aeronava si in acest moment pirotehnistii Brigazii Antiteroriste din cadrul SRI efectueaza cercetari", informează Serviciul.

"În dimineața zilei de vineri, 29 aprilie 2022, s-a înregistrat o amenințare cu bombă la o aeronavă aparținând companiei aeriene Lufthansa, care urma să decoleze de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Zborul LH 1655 cu destinația Munchen era programat la ora 6:00 și avea la bord 130 de pasageri. La aeroport s-a constituit o celulă de criză, conform procedurilor specifice în vigoare.

Aeronava a fost parcată la o poziție izolată în vederea derulării, de către instituțiile abilitate ale statului, a procedurilor specifice de intervenție în cazul unei amenințări cu bombă, acestea fiind încă în curs. Pasagerii au fost debarcați și s-a procedat la verificările care se impun în aceste situații, în prezent aceștia fiind grupați în zona de îmbarcare a terminalului.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București se derulează în condiții normale și nu se înregistrează perturbări", informează Compania Națională Aeroporturi București.