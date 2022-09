"Am plecat din PSD pentru ca vreau ca acest partid sa recistige primaria (Sectorului 5 - n.r.). In actuala conjuctura, faptul ca nu se tin alaegeri si se tot vehiculeaza nume de cadidati face rau PSD. E o nerespecatre a legii", a declarat Daniel Florea.

El a prezentat câteva nume din ceea ce susține că reprezintă "o caracatita mufata la primarie", printre acestea numărându-se Rares Hopinca, unul dintre nepotii lui Piedone, care a fost pus in functia de City manager, Ruxandra Nitu - la departamentul Juridic, un cuscru al lui Piedone, Dan Serban - asisten manager de la infrastructura, dar si ginerele lui Piedone, care este consilier local.

"Toate aceste lucruri dupa ce am decis la partid inlocuirea acestui Nicolaidis cu un pesedist, am crezut ca lucrurile vor evolua in bine. Eu trebuia sa tin organizatia unita si in stare febrila pentru organizarea alegerilor. Acum clar organizatia era pregatita. Dupa ce l-am ales primar interimar, i-am chemat pe toti si le-am spus ca de azi s-a dat liber infiptului cutitelor in spatele lui Florea.

Din fericire pentru mine, din pacate pentru increderea pe care am avut-o in colegii mei, ei au primit foarte multe plangeri penale pe numele meu. Am 110 neinceperi (a urmaririi penale - n.r.). Intr-o singura zi mi-au facut 20.

A inceput un vartej de oameni care voiau sa candideze. Numele am constat ca sunt reale, dar nu sunt numai acestea. Rares Hopinca - City manager. Acum se vrea primar. Cand ajungi undeva unde nu meriti - esti fie numita, fie pus de colegi interimar - iti doresti niste lucruri", a aratat Florea.

Intrebat daca PNL are un candidat la Sectorul 5, fostul edil a raspuns: "PNL au candidat foarte puternic care provine din Sectorul 5. Este un fost fotbalist ... Ilie Dumitrescu - stiu ca sunt discutii cu el sa il convinga sa candideze. Cred ca nu ar fi o solutie rea daca vrei pe cineva sa fie aproape de oameni".

Intrebat daca ar putea sa fie o intelegerea intre PSD si PNL pana se va decide cine castiga primaria Sectorului 5, Daniel Florea a spus: "Eu eram vinovatul de serviciu. Domne, uite, eu plec. Sa vedem pe cine puneti. Am incercat sa discut si la Olimp, si joi, cand am vrut sa-mi anunt decizia in plen".

Intrebat cu cine din partid a discutat despre demisia sa, el a raspuns ca a vorbit cu Alfred Simonis, Gabriela Firea, Paul Stanescu, Mihai Fifor.

"Mi-au spus sa astept ca era acel incident cu decesul mamei lui Marcel Ciolacu, sa ma mai gandesc. Am zis ca ramane decizia irevocabila. Tata mi-a zis ca acesta este cel mai frumos cadou de ziua lui (demisia din PSD -n.r.) pentru ca stia cat ma consum. (...) Eu nu vreau neaparat sa candidez,ci ca PSD sa castige alegerile. Cand pui pe cineva iepure ca sa castige candidatul altui partid nu e in regula. (...) Am plecat pentru a da o sansa reala PSD si a nu se mai spune ca pun bete in roata".

Intrebat daca a plecat toata organizatia dupa el, Daniel Florea a raspuns: "Eu le-am spus sa nu plece".

Intrebat daca intentioneaza sa se inscrie in alt partid, deputatul a raspuns negativ.

"Am plecat si nu am avut niciun fel de discutie cu nimeni de la AUR. Din pacate, sunt multi colegi care m-au sunta si m-au felicitat, mi-au spus ca ei nu au avut curajul, dar incearca sa si-l gaseasca".

Anca Alexandrescu: De ce sunt nemultumiti (colegii sai din partid - n.r.)?

Daniel Florea: Sunt nemultumiti de alianta cu PNL, de faptul ca s-au perpetuat niste lucruri, au ramas niste rani deschise. Foarte multi dintre ei spun ca nu (au primit bani - n.r.).

Anca Alexandrescu: Exista o stare de tensiune (in partid -n.r.)?

Daniel Florea: Eu am simtit-o la mine.

Anca Alexandrescu: Exista iscutii pentru sustinerea lui Geoana (la prezidentialele din 2024)? Firea? Ciolacu? Rafila?

Daniel Florea: "Da, s-a discutat despre Geoana, dar nu a fost o discutie cristalizata. Numai discutii pe dedesupt, nimic oficial, numai semnale. Ca si la Sectorul 5. In acest moment nu a existat o decizie vizavi de aces sector. Proiectele care se deruleaza acum acolo sunt ale mele. Tot ce se face in acest moment sunt lucruri gandite de mine.

Nu eu am facut publica demisia mea din PSD. Am trimis-o secretarului general, pe mail. Asta s-a intamplat joi. Eu am promis ca o tin (la secret - n.r.) pana marti, saptamna urmatoare. Eram acasa, mancam, cand am primit mai multe apeluri si mesaje pe Whatsapp legate de plecarea mea si unde ma duc. Dupa aceea am pus si eu pe Facebook.

Sunt multe lupte de putere (in PSD -n.r.). Pentru mine nu e un joc. Mie mi-a parut rau ca am plecat. Am promis mamei ca respect doliul in care se afla presedintele partidului. Am fost colegi atatia ani si respect acest lucru (de asta nu a facut publica decizia de a pleca din PSD in acea zi - n.r.)".

George Padure, om de afaceri: Exista cale de intoarcere?

Daniel Florea: Da, dupa ce vor fi alegeri.

Anca Alexandrescu: Care sunt implicatiile in urma neorganizarii alegerilor la Sectorul 5?

Daniel Florea: Nu poate sa ia decizii (actualul primar interimar - n.r.), nu are legitimitate pentru ca nu a fost ales, poate fi schimbat usor cu 14 voturi impotriva, in Consiliul de administratie. Vine o iarna groaznica..."

Anca Alexandrescu: Simtiti ca PSD a pierdut "meciul" din 2020 (de la alegerile locale din 2020 - n.r.) tot pe baza unei intelegeri?

Daniel Florea: Acum cred ca da. (...) Sa se amane organizarea alegerilor, si-au spus: lasam lucrurile asa si lasam pe unul sa fie cuiul lui Pepelea si Acarul lui Paun. Eu nu vreau sa fiu nici cuiul lui Pepelea nici Acarul Paun. Nu mi-a fost usor (sa plece din PSD -N.R.). Nu vreau sa i se para cuiva ca sunt fraierul cuiva. Nici nu sunt, nici n-am fost, nici nu o sa fiu.