Situația politică a Bucureștiului este extrem de complexă și dinamică în contextul alegerilor anticipate pentru Primăria Capitalei (PMB) din 7 decembrie 2025. Scrutinul a fost declanșat de alegerea lui Nicușor Dan ca Președinte al României.

Aceste alegeri, desfășurate într-un singur tur, reprezintă un test politic crucial pentru direcția națională, polarizând dezbaterea între forțele reformiste și cele social-populiste.

Continuarea sau inversarea reformei

Scrutinul din 7 decembrie nu este doar despre un nou primar, ci despre soarta moștenirii Nicușor Dan. Miza principală este cine va continua politica de austeritate și disciplină urbanistică sau, dimpotrivă, cine va relua investițiile rapide și politicile sociale criticate de fosta administrație PSD.

Riscuri Majore

Desfășurarea într-un singur tur crește riscul ca un candidat cu un scor relativ mic să câștige, din cauza fragmentării votului anti-PSD/pro-reformă. Succesiunea rapidă de alegeri în 2024-2025 poate genera o prezență scăzută, favorizând bazinul electoral mai disciplinat (PSD/PUSL).

Teme cruciale ale Bucureștiului: Termoficare și Urbanism

Dezbaterea electorală se concentrează pe rezolvarea problemelor cronice ale Capitalei, în special pe cele lăsate în fază critică de fosta administrație:

Domeniul Cheie Viziunea "Nicușor Dan" (Moștenire) Viziunea Opoziției (Contrast) Termoficare Soluții pe termen lung: Investiții masive (fonduri UE/împrumuturi) în rețeaua primară. Soluții rapide: Reparații imediate, critică la adresa ritmului lent al șantierelor. Urbanism Disciplină strictă: Stoparea PUZ-urilor de sector, combaterea haosului imobiliar și a autorizațiilor ilegale. Dezvoltare flexibilă: Critici privind blocarea investițiilor și necesitatea unui urbanism care să permită creșterea. Trafic Modernizare STB și extinderea/optimizarea benzilor unice. Soluții alternative la benzile unice și critici privind aglomerația persistentă. Finanțe Reducerea datoriei istorice și stabilizarea bugetului. Critici privind lipsa de viziune pe termen scurt și lipsa de proiecte noi.

Candidații liniile de atac

Cursa este deschisă, atrăgând figuri vechi și noi. Miza fiecărui candidat este mobilizarea propriului electorat și atragerea votanților dezamăgiți.