Erdogan s-a confruntat cu probleme de sănătate pe parcursul campaniei electorale. Recent, acesta a fost surprins când a adormit în timpul unui interviu.

Ultimele sondaje făcute înaintea alegerilor din data de 14 mai îl plasau pe primul loc pe candidatul opoziției, Kemal Kilicdaroglu. Situația s-a schimbat drastic după primul tur, iar numărătoarea voturilor i-au adus lui Erdogan un procent de 49,52%, cu câteva puncte în fața rivalului său.

O lovitură pentru opoziție a venit și din partea candidatului ultranaționalist care s-a situat pe locul 3 și care a anunțat că îl va susține pe Erdogan în turul doi. Dat fiind faptul că acesta a obținut 2,8 milioane de voturi, unii analiști l-au numit "făcător de regi", fiind cel care va decide cine va fi următorul președinte al Turciei.

În cei 20 de ani de când se află la putere, Erdogan, cel mai longeviv conducător al Turciei moderne, a dezmembrat modelul de stat secular al lui Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul republicii turce.

Erdogan fell asleep during the interview.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan fell asleep briefly during a live television interview. pic.twitter.com/RQIiSO2Sm9