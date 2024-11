Arhanghelul Chamuel a venit sa-ti spuna ca nu mai trebuie sa te temi, sa nu-ti fie frica de suferinta pentru ca ea te face mai puternic. Sa nu te temi de plans, pentru ca el iti curata sufletul. Accepta provocarile pentru ca ele te vor face mai bun. Accepta singuratatea pentru ca, in realitate, nu esti niciodata singur.

2. Arhangelul Jofiel – Bucura-te!

Arhangelul Jofiel vine sa-ti reaminteasca faptul ca oamenii fericiti si de succes sunt cei care se ridica de fiecare data cand cad, se scutura, se vindeca si merg mai departe cu determinarea de a-si gasi fericirea, implinirea si prosperitatea. Provocarea este sa intelegi ca usile nu se lasa intredeschise. Ori le deschizi complet, ori le inchizi complet. Pe usile intredeschise intra doar jumatate de fericire.

3. Arhanghelul Gabriel – Schimba-te!

Arhanghelul Gabriel a venit sa te anunte ca nefericirea nu este eterna. Zilele rele trec si zile bune vor veni. Nimic nu este pentru totdeauna. Lucrurile se schimba, evolueaza, se transforma. Iar tu trebuie sa te schimbi odata cu ele. Gaseste puterea in interiorul tau, fa lucrurile cu entuziasm, incarca-te cu energia care iti permite sa iti transformi visele in realitate. Transforma toate experientele trecute in motive de bucurie.

