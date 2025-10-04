„Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării unor drone neconfirmate şi le-a suspendat până la noi dispoziţii”, se arată într-o declaraţie publicată pe site-ul aeroportului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei aeroportuare a declarat că ambele piste ale aeroportului din München au fost închise.

Căpitanul unui avion cu destinaţia Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariţiei unor drone în apropierea pistelor de decolare şi aterizare” şi că elicopterele poliţiei se află în aer.

Cel puţin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a arătat că cel puţin două zboruri cu destinaţia München zburau în cerc la o anumită distanţă de aeroport.

Site-ul aeroportului a arătat că cel puţin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală (21:35 ora României).

Potrivit presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart.

„Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranţă vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, faţă de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul fusese deja închis joi seară timp de câteva ore şi în primele ore ale dimineţii, după observarea unor drone neconfirmate, ceea ce a perturbat zeci de zboruri.

Cu câteva ore mai devreme, vineri, o dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea unor instalaţii militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariţiei unor drone, pe care unele autorităţi le-au atribuit Rusiei. Kremlinul a negat orice implicare.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliţie a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.