Pana in Comarnic s-a criculat foarte bine, nu au fost probleme in trafic. Lucrurile s-au schimbat abia cand s-a ajuns in zona Comarnic. Aici a inceput aglomeratia. Este coada de masini, iar GPS-ul arata ca 1 km se va merge asa, in line.

Aglomeratia in trafic era de asteptat, avand in vedere ca nu mai sunt restrictii, iar oamenii vor sa petreaca minivacanta de 1 Mai și Paște la aer curat, cu familia.