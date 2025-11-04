Conform polițiștilor din cadrul Brigăzii pentru Transportul Public – Serviciul de Poliție Metrou, agresorul a lovit agentul de pază în plină figură, după ce între cei doi au izbucnit divergențe verbale. Agentul de pază nu a depus plângere împotriva celui care l-a agresat. Poliția a deschis dosar penal pentru lovire.

„Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porților de acces, în urma unor divergențe verbale între agentul de pază, un bărbat, în vârstă de 57 de ani și un alt bărbat de 37 de ani, cel din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt efectuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar bărbatul este cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.