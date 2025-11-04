Agent de pază la metrou, lovit în plină figură în stația Piața Unirii 2 în urma unui conflict

Un bărbat de 37 de ani a agresat fizic un agent de pază în fața taxatoarelor din stația Piața Unirii 2. Poliția a deschis dosar penal
Un bărbat de 37 de ani a agresat fizic un agent de pază în fața taxatoarelor din stația Piața Unirii 2. Poliția a deschis dosar penal

Un agent de pază în vârstă de 57 de ani a fost agresat fizic în stația de metrou Piața Unirii 2, în urma unui conflict cu un bărbat de 37 de ani. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, în dreptul porților de acces ale stației, în Sectorul 3 al Capitalei.

Conform polițiștilor din cadrul Brigăzii pentru Transportul Public – Serviciul de Poliție Metrou, agresorul a lovit agentul de pază în plină figură, după ce între cei doi au izbucnit divergențe verbale. Agentul de pază nu a depus plângere împotriva celui care l-a agresat. Poliția a deschis dosar penal pentru lovire.

„Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porților de acces, în urma unor divergențe verbale între agentul de pază, un bărbat, în vârstă de 57 de ani și un alt bărbat de 37 de ani, cel din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt efectuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar bărbatul este cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.