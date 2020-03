Adrian Streinu-Cercel: Un prim vârf al epidemiei de coronavirus va fi după Paște

Streinu-Cercel susține „vârful” epidemiei va fi după Paște, când românii se vor reuni în familii pentru petrecerea sărbătorii, dar că nu ar trebui să facă asta fiindcă cea mai vulnerabilă parte din societate sunt vârstnicii, în rândul cărora infecția cu COVID 19 poate fi fatală.

”Noi am avut o intrare masivă de concetățeni români care au venit pe relația Italia, și lucrul ăsta s-a văzut. Practic ce vedem în momentul de față, în cazurile de contact, majoritatea pe această relație. Din analizele pe care le-am făcut, și avem inclusiv evaluarea colegilor de la Facultatea de Matematică a Universității București, arată cat se poate de clar că un interval de 19 zile vorbim de trei clustere diferite. Un cluster Italia, cel mai important, un alt cluster este cluster-ul israelian și al treilea, care vine puternic din spate, este cel spaniol. Și nici nu trebuie să fii foarte savant ca să-ți dai seama că avem un „pool” important de concetățeni care trăiesc în Spania și care s-au repatriat în ultima lună de zile. Toți acești concetățeni aduc cu ei, o parte, evident nu toți, o parte aduc virusul. Dacă ne uităm pe monitorizarea pe care am făcut-o noi pe partea de Vest a României, este evident faptul că cei care au fost în carantină și s-a dovedit ulterior că au fost pozitivi cu acest coronavirus, au venit pe această relație. Mai facem și alte calcule care sunt statistice și știți că există un indicator care arată cam care ar fi rata de atac. În momentul de față se vorbește despre rata de atac de 2,5-3. Să spunem că nu o luăm pe aia de 3, și o luăm pe aia de 2,5 și dacă mai luăm în calcul faptul că circa într-un an, un an și jumătate circulația virusului în populație ar trebui să ajungă undeva la 80% din populație, și luăm în calcul 19 milioane de oameni, cat ar avea România, de-aici încolo calculele sunt simple și nu încape niciun fel de dubiu.

Acum, cum se traduce toată această poveste în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi trebuie să ținem cont de grupele populaționale pe care le avem. Și știm cu toții că avem copii, avem adulții tineri și mai puțin tineri, și respectiv persoane în vârstă. Acest virus a venit cât se pate de clar și s-a devoalat în fața noastră și ne-a spus: „măi doctorilor, eu nu mă ating prea mult de copii, eu nu mă ating prea mult de oameni tineri, dar am o problemă cu cei în vârstă.

Dacă știm acest lucru, evident că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i protejăm pe cei în vârstă. Și atunci ne uităm să vedem unde sunt persoanele în vârstă. Persoanele în vârstă sunt în mediul rural, majoritatea, și sunt în familiile care sunt „segregaționate”, cu copiii, adulți, respectiv vârstnici. Mă rog, avem aceste două situații: familii care au din toate grupele de vârstă în interior și respectiv populația rurală care este îmbătrânită”, a explicat Adrian Streinu Cercel.

Întrebat când vom atinge vârful, medicul a declarat: Un prim vârf va fi după Paște. Avem două valori care vor fi foarte active. Un prim val va fi după Paștele catolic și un al doilea val va fi după Paștele ortodox, pentru că atunci vom avea conglomerate și atunci vom avea schimb masiv de informație virală între aparținătorii unor familii, pentru că este obiceiul clasic se adună familia, fiind oameni în familie se adună la mese, deci aceste lucruri fiind cunoscute, calculele sunt ușor de făcut și de estimat.