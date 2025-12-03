Potrivit anunțulul oficial venit din partea trupei Partizan, priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15:00, la capela Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” Titan, din parcul Alexandru Ioan Cuza, în Sectorul 3 al Capitalei. Înmormântarea este programată pentru vineri, la Cimitirul Pantelimon 2, ora exactă urmând să fie stabilită și comunicată de familie.​

Organizatorii se așteaptă ca la cele două ceremonii să participe membri ai familiei, prieteni apropiați, muzicieni și fani care au crescut cu muzica lui Artan și vor să-i aducă un ultim omagiu. Trupa Partizan a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, un mesaj emoționant în care vorbește despre pierderea unui coleg și prieten și îi invită pe cei care l-au admirat să fie alături de ei la despărțire.​

Cine a fost Adrian Pleșca „Artan”

Adrian Pleșca s-a născut la 31 martie 1961, la București, și a devenit una dintre vocile iconice ale rockului alternativ românesc, ca fondator al trupei Timpuri Noi și ulterior al Partizan. A murit pe 2 decembrie 2025, la vârsta de 64 de ani, la Spitalul Pantelimon din Capitală, surse medicale indicând un accident vascular cerebral ca posibilă cauză a decesului.​

Cu Timpuri Noi și Partizan, Artan a marcat generații întregi prin piese devenite clasice în cultura urbană românească, precum „Perfect”, „Adeline”, „Umbrela” sau „Fata mea”, care i-au consolidat reputația de solist cu timbru inconfundabil și atitudine nonconformistă. Numeroși artiști, jurnaliști și fani au transmis în ultimele zile mesaje de condoleanțe și povești personale despre întâlnirile lor cu muzica și spiritul lui Adrian Pleșca.​

Concert-tribut pentru Artan în clubul Quantic din București pe 17 decembrie

Pe lângă ceremonia de înmormântare, este pregătit și un concert-tribut dedicat lui Artan, care va avea loc la București pe 17 decembrie în clubul Quantic. La eveniment sunt așteptați colegi de generație și artiști mai tineri, care vor reinterpreta piese din repertoriul Timpuri Noi și Partizan, în memoria muzicianului dispărut.​ În deschidere va cânta trupa Blazzaj din Timișoara.

Concertul-omagiu își propune să transforme durerea comunității rock într-o celebrare a libertății și ironiei care au definit creațiile lui Artan, publicul fiind invitat să cânte împreună melodii care au devenit coloana sonoră a ultimelor decenii. Organizatorii spun că acesta va fi modul prin care scena rock îi va spune „mulțumesc” și „adio” unuia dintre cei mai originali frontmani pe care i-a avut.

„Adio, Everest al Rock-ului Românesc!

Pe 17 Decembrie ne vedem așa cum era programat, în Quantic, cum și-ar fi dorit Artan. Va fi un concert tribut cu amintiri, colaje, eterna voce de granit și Invitați & Complici Muzicali Partizan. Revenim aici cu detalii și comunicat complet.

Everest in peace!”, a scris pe Facebook organizatorul concertului, Trei Bețivi Bar.