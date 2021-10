Întotdeauna am tratat cu seriozitate responsabilitățile publice care mi-au revenit. Cu atât mai mult onoranta poziție de ministru în Guvernul României. Niciodată nu am fugit de responsabilitate, nici atunci când ar fi fost comod să am un exit, nici acum când criza politică se adâncește. Am crezut că, după demisia mea, va fi numit rapid cineva care să gestioneze activitatea în minister.