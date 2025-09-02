„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi.

Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris fostul premier pe blogul personal, unde a și postat poza oficială.

Întâlniri, ceremonii și recepții

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

Președintele Xi Jinping și Vladimir Putin au lansat, luni, critici la adresa Occidentului în cadrul unei reuniuni a liderilor eurasiatici, menită să plaseze Beijingul în centrul relațiilor regionale,, potrivit france24.com

Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) se prezintă drept o formă de colaborare diferită de cea occidentală, între 10 țări din regiune, și urmărește să fie o alternativă la alianțele tradiționale.

Xi le-a spus liderilor, printre care președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și premierul Indiei, Narendra Modi, că situația globală devine tot mai „haotică și interconectată”.

Liderul chinez a denunțat, de asemenea, „comportamentele de intimidare” ale unor state – o aluzie transparentă la Statele Unite.